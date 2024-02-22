Özgür Özel Akşener’den adayını geri çekmesini istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında konuştu.

İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez'i çekmesini talep eden Özel, "Balıkesir'e borcum var, Ahmet'e borcum var der mi? Ahmet Akın ve Balıkesir'e müştereken borcumuz var. Bence sayın Akşener bunu yapar" diye konuştu.

Özel, 2019’da ittifak çerçevesinde adaylarını geri çektikleri Balıkesir’de bu kez İYİ Parti’den bir jest beklediklerini belirtti.

İSTANBUL VE İZMİR YORUMU

İstanbul ve İzmir’deki seçim yarışıyla alakalı değerlendirmede bulunan Özel, “İstanbul’da çok önemli bir rekabet var. Çok önemli bir başarı elde edeceğiz. İmamoğlu kazanacak. Çok rahat kazanacak” diye konuştu. Özel, İzmir için ise “CHP’nin amiral gemisi” tanımlamasında bulundu.

GEBZE'DE ERKAN BAŞ KARARI

Özgür Özel, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediye başkan adayı olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ı destekleyeceklerini açıkladı.

“AĞLAYA AĞLAYA BALIKESİR'İ ÇEKTİK”

1 Nisan sabahı, CHP’den seçilen belediye başkanlarının, malvarlıklarını belediye girişine asacaklarını açıklayan Özgür Özel, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir, çoktan hak ettiğimiz bir yer. Balıkesirlilerin Ahmet Akın'a hakkını teslim edeceklerini düşünüyorum. Geçen seçim kazanmaya gidiyordu, İYİ Parti Balıkesir'i istedi, ağlaya ağlaya Balıkesir'i çektik. Bir başkası istedi, oraya koyduk. O kişi hem seçimi kaybetti hem de sonra AKP'ye geçti.

“RESMEN SEÇİMİ AK PARTİ'YE HEDİYE ETTİ”

Özgür Özel, “Turhan Çömez'den bir beklentiniz yok mu?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Olmaz olur mu? Aslında çok değer verdiğim 'ablam' dediğim sevgili Meral Akşener, hakikaten siyaset ilişkisinin dışında yıllarca birlikte çalıştık. Abla-kardeş ilişkisi içinde olduk. O bir gün şöyle bir şey demişti, ben o jesti hep bekliyorum; Ahmet Akın oradaydı. Bizi gösterdi. "Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim." dedi. Ahmet çok üzgün duruyordu. Ahmet elinde kazandığı büyükşehri 'çekileceksin' dedik, ağlaya ağlaya bıraktı, ağlaya ağlaya Balıkesir'i verdik. Resmen seçimi AKP'ye hediye etti, sonra da AKP'ye geçti.

Meral Hanım bütün Türkiye'de rekabet ediyor. Siyasetlerini yapıyorlar. Ama 'Bu genç arkadaşıma ve Balıkesir'e bir borcum var." der mi? Benim tanıdığım Meral Akşener yapar. İstanbul'da en güçlü adaylarını çıkardılar. Hepsine tamam ama Ahmet Akın ve Balıkesir'e bizim borcumuz vardı. Şimdi Balıkesir ve Ahmet Akın ile helalleşme zamanı. Bence Sayın Genel Başkan bunu yapar"