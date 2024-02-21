Özgür Özel'den seçim açıklaması. '30 parti var iki ittifak yarışıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İktidara yüklenen Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ekonomide 'acı reçete' uygulamasının başlayacağını ifade etti.

Özgür Özel, 1 Nisan'dan sonra vatandaşları çok büyük bir tehlikenin beklediğini, Sıkı maliye politikasının, yani acı reçetenin yazılacağını bu reçetenin KKM'den zengin olanlara, gökdelen sahiplerine değil vatandaşa yansıyacağını ifade etti.

“1 NİSAN'DA YİNE VATANDAŞIN SIRTINA BİNMEYİ PLANLIYORLAR. BUNDAN 31 MART'TA KURTULABİLİRSİN"

Özel, “Zamlarla, enflasyonla, vatandaşın gelirine yapılması gereken zamlardan kısacak bir acı reçete geliyor. 1 Nisan'da yine vatandaşın sırtına binmeyi planlıyorlar. Bundan 31 Mart'ta kurtulabilirsin" ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR HEM SÖZÜNÜ TUTMUYOR HEM DE DEPREMZEDELERİ TEHDİT EDİYOR”

Türkiye'de 650 bin deprem konutuna ihtiyaç olduğunun devlet yetkilileri tarafından dile getirildiğini ifade eden Özel, 1 yılda ihtiyaç duyulan konutların yalnızca yüzde 6'sının teslim edilebildiğini belirtti. Özel, "Bir tarafta verdiği sözleri tutan CHP'li belediyeler, diğer tarafta verdiği sözleri tutmayıp bir de depremzedeleri tehdit eden iktidar” ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKI’NI YENECEK TEK İTTİFAK TÜRKİYE İTTİFAKI’DIR”

Cumhur İttifakı'na karşı kazanmak için kimsenin dışlanmaması gerektiğini belirten ve siyasî partilerin yapamadığı ittifakı seçmenlerin sandıkta kuracağına güvendiğini söyleyen Özel,

“İki tane ittifak yarışıyor. 30 parti var ama 2 ittifak yarışıyor. Biri Cumhur İttifakı, eski bir ittifak. Renkleri koyu gri ve memleketin üstüne kara bulut gibi çökmüşler. Bu bir korku ittifakı. Diğer tarafta çok sayıda parti var ama Cumhur İttifakı'nın bu tehdit dili karşısında tek bir parti yok. Adı Millet İttifakı değil, o seçimlerde kaldı. Cumhur İttifakı'nı yenmek için kimseyi dışlamayan bir ittifaka ihtiyaç var. Bunu başaracak olan bizim ittifakımızdır, adı Türkiye ittifakıdır” ifadelerini kullandı.