Özgür Özel'den 'Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz' açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Özgür Özel'den 'Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz' açıklaması
CHP 24 saatte 12 askerin şehit düşmesinin ardından bir bildiri yayımladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBMM CHP Grup Başkanlığı, son 2 günde 12 askerin terör saldırılarında şehit düşmesi sonrası bir bildiri yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın imzasının yer aldığı bildiriyi Özel şu ifadeleri kullandı:

"TERÖRÜN HEDEFLERİNE ULAŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü kınamıyor lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

a.png

TBMM CHP Grup Başkanlığı'nın yayımladığı bildiri şu şekilde:

b.jpg

İYİ PARTİ'DEN MİLLİ YAS ÇAĞRISI

12 şehit haberinin gelmesi üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından "Milli Yas" çağrısında bulundu.

Zorlu paylaşımında, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz dedi.

Zorlu, şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir, diyerek sözlerini bitirdi.

p.png

İlgili Haberler
Şehitlerin sosyal medya mesajları yürekleri dağladı
TRT'de tepki çeken diyalog: 12 askerimizin şehit olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programı
“Vatan sizlere minnettar” dedi, bir gün sonra kendisi vatan için şehit düştü
DEM Parti Eş Başkanı'ndan şehitlerin acısıyla yanan Türk halkına hadsiz sözler
Son Haberler
Ucuz otomobil dolandırıcılığı. Aralarında eski futbolcu, emniyet müdürleri ve savcılar da var Gündem
Ucuz otomobil dolandırıcılığı. Aralarında eski futbolcu, emniyet müdürleri ve savcılar da var
Dilan Polat’ın annesinin mezarını kazdılar. Paraların izi sürülüyor Gündem
Dilan Polat’ın annesinin mezarını kazdılar. Paraların izi sürülüyor
Kar ve fırtına geliyor. Sokağa adım atmadan önce 2 kere düşünün Yaşam
Kar ve fırtına geliyor. Sokağa adım atmadan önce 2 kere düşünün
Yeni bir baş belası Koronavirüs daha: JN.1 Sağlık
Yeni bir baş belası Koronavirüs daha: JN.1
Thy uçağına yıldırım çarptı Gündem
Thy uçağına yıldırım çarptı
Şehitlerin sosyal medya mesajları yürekleri dağladı Gündem
Şehitlerin sosyal medya mesajları yürekleri dağladı