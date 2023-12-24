Özgür Özel'den 'Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz' açıklaması

TBMM CHP Grup Başkanlığı, son 2 günde 12 askerin terör saldırılarında şehit düşmesi sonrası bir bildiri yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın imzasının yer aldığı bildiriyi Özel şu ifadeleri kullandı:

"TERÖRÜN HEDEFLERİNE ULAŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü kınamıyor lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

TBMM CHP Grup Başkanlığı'nın yayımladığı bildiri şu şekilde:

İYİ PARTİ'DEN MİLLİ YAS ÇAĞRISI

12 şehit haberinin gelmesi üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından "Milli Yas" çağrısında bulundu.

Zorlu paylaşımında, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz dedi.

Zorlu, şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir, diyerek sözlerini bitirdi.