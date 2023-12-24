Şehitlerin sosyal medya mesajları yürekleri dağladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
Şehitlerin sosyal medya mesajları yürekleri dağladı
Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan iki şehidin sosyal medya paylaşımları yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, 23 Aralık tarihinde şehit oldu.

Şehit Karaca'nın Tokat Almus'ta bulunan köy evinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Şehidin şehadet haberinin oluşturulduğu köy evinin fiziki durumu sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evin yeniden inşa edilmesi kararını aldı.

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Karaca'nın şehit olmadan önce sosyal medya hesabının açıklama kısmına yazdığı yazı yürekleri dağladı.

Şehadet şerbetini içeceğini anlamış gibi açıklama yazan Karaca'nın profilinde "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" ifadelerinin bulunduğu ortaya çıktı.

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Yine Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan daha 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın paylaşımı da ortaya çıktı.

Şehit Budak, sosyal medyadaki son paylaşımında "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan” ifadeleri yazılıydı. Şehit Budak bu yürek burkan sözüyle birlikte kendi fotoğraflarını da paylaşımına eklemişti.

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