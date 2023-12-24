TRT'de tepki çeken diyalog: 12 askerimizin şehit olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programı

Son 24 saatte Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 12 askerimiz terör saldırılarında şehit düştü.

Acı haberler art arda gelirken, TRT’de şarkıcı Metin Şentürk'ün sunduğu 'Gönülden Gönüle' isimli canlı müzik programı yayınlandı.

Programa telefon ile katılan bir izleyici ile sunucu Şentürk arasında geçen diyalog ise sosyal medyada büyük tepki gördü.

Programda yaşanan diyaloglar şu şekilde:

İzleyici: Öncelikle bütün ülkemin başı sağ olsun.

Metin Şentürk: Teşekkür ediyoruz, katılıyoruz.

İzleyici: Hayat çok güzel.

Metin Şentürk: Bence de güzel… Var mı bir isteğiniz bizden?

İzleyici: Boş Çerçeve…

Metin Şentürk: Haydi orkestra, Re mi yapalım Si mi?