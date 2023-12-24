TRT'de tepki çeken diyalog: 12 askerimizin şehit olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programı

Kaynak: Haber Merkezi
TRT'de tepki çeken diyalog: 12 askerimizin şehit olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programı
Irak'ın kuzeyinde son 2 günde terör örgütü PKK'nın saldırılarında toplam 12 askerimizin şehit olmasının ardından, TRT’de yayınlanan canlı müzik programı ve programda yaşanan bir diyalog sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Son 24 saatte Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 12 askerimiz terör saldırılarında şehit düştü.

Acı haberler art arda gelirken, TRT’de şarkıcı Metin Şentürk'ün sunduğu 'Gönülden Gönüle' isimli canlı müzik programı yayınlandı.

Programa telefon ile katılan bir izleyici ile sunucu Şentürk arasında geçen diyalog ise sosyal medyada büyük tepki gördü.

Programda yaşanan diyaloglar şu şekilde:

İzleyici: Öncelikle bütün ülkemin başı sağ olsun.

Metin Şentürk: Teşekkür ediyoruz, katılıyoruz.

İzleyici: Hayat çok güzel.

Metin Şentürk: Bence de güzel… Var mı bir isteğiniz bizden?

İzleyici: Boş Çerçeve…

Metin Şentürk: Haydi orkestra, Re mi yapalım Si mi?

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