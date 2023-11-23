Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı

CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Cumhuriyetin ilanı sonrası Türk aydınlanmasının kaleleri arasında yer alan Süreyya Operasında “Kürdistan” naraları atan Pervin Chakar’ı dinledi!

Dinlemekle kalmadı sanatsever Özgür Özel, “her sanatsal etkinlikte yaptığı gibi!” performans sonrası sahneye çıktı Chakar’ın elini öptü!

Ünlü opera sanatçısı olarak medyamızda yer alan, Pervin Chakar’ın Youtube videolarına baktığımızda 2 bin kişinin zor izlediği görülüyor!

Özgür Özel’in katıldığı etkinlikte söylemiş midir bilinmez ama Chakar’ın bir eseri var ki resmen Türkiye Cumhuriyeti’ne bir başkaldırı niteliğinde!

Şarkının adı “Ey Niştiman”!

Yani “Ey vatan”!

Şarkının ezgisi “Ankara’nın taşına bak” ile aynı!

Şarkının ezgisiyle ilgili çeşitli söylentiler var!

Deniliyor ki aslında ezgi Ermeni bir aileye ait!

Oradan Hesen Zirek tarafından 1946 yılında sözleri yazılarak bestelenmiş!

Yani Kürtlerin “bizim bizim” dediği eser, onlara ait değil!

Tarihi tartışmalara girmeden bu şarkının sözleri ne? isterseniz hep beraber ona bakalım!

Şarkıda diyor ki:

Ey Kürtler, gençler, haki aryan Kürtler!

Ordu için savaşmaya çalışıyorum!

Tüm kalbimle ve ruhumla senin için çalışıyorum

Peşmergenin kahraman oğulları sana başarılar diliyorum

Ey güzel Kürdistan vatanı, Aryen toprağı özgürlüğün için bedenim, ruhumla direniyorum!

İşte bu sözlere sahip şarkıyı seslendiren Chakar, takvimde başka gün kalmamış gibi 29 Ekim’de sosyal medya hesabından kendi videosunu paylaşmış!

Bundan tam 20 gün sonra ise, Özgür Özel, Chakar’ın elini öptü!

Sırf yerel seçimlerde oy toplayabilmek için!

Sırf belediyeleri kazanabilmek için Kılıçdaroğlu’nun çizgisinden ilerledi!

CHP’de değişim olmadığını söylediğimizde bize “Yahu bir durun Özgür Özel’in neler yapacağına bir bakın” diye tepki gösterenler alın size Özel’in ilk hamlesi!

Bu “AKP de Şivan Perver ile megri megri söyledi” denilecek kadar basitleştirilecek bir olay değil!

Türk yurdu siyasi partiler tarafından “oy için” tehlikeye atılıyor!

Zaten yüzde 50+1 tartışması da bu nedenle çıkmadı mı?

“Partileri yanlış yola sevk ettiği için”!

Partilerin yanlış yola sevk edildiğini anlamamız için bir kişinin seçilme şansının azalması gerekiyormuş demek ki!

Bu da kaderin bir cilvesi!

Sistem en başta geldiğinde bu tehlikeye dikkat çeken bizler yine taşlanmıştık!

“Yahu bu sistem bizim topraklarımıza uygun değil” dediğimizde,

“Siz ne bilirsiniz statükocular” diye aşağılanmıştık!

Şimdi geldiğimizde noktada görüyoruz ki statükocuların dediğine geldiniz hepiniz!

Türk yurdu elden gittikten sonra “ah vah” diyerek dizlerinizi dövmeyin!

Türk yurduna sahip çıkın!