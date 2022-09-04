Futbolu unutan Mesut Özil Diriliş Ertuğrul’u unutamıyor. 'Özledik Engin abi'

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediye ettiği 31 bin liralık saati, Instagram hesabından dua emojisiyle paylaşan Mesut Özil, bu kez başka bir paylaşımla dikkat çekti.

TRT dizilerine hayranlığıyla bilinen tecrübeli futbolcu, Diriliş Ertuğrul dizisini izlediğini Instagram’dan takipçileriyle paylaştı. Engin Altan Düzyatan’ın başrolünü oynadığı dizinin setini de bir dönem ziyaret eden Özil, paylaşımına “Özledik Engin abi” notunu düştü.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

3 yıl önce ekranlara veda eden diziyi hâlâ takip eden 33 yaşındaki için futbolcu “Futbolu unuttu Diriliş Ertuğrul’u unutamadı.” yorumunu yaptı. Özil'in paylaşımı Twitter'daki taraftar hesaplarında da çokça kez paylaşıldı.

Özil, Fenerbahçe’den gönderilmesinin ardından AKP’ye yakınlığıyla bilinen Medipol Başakşehir’e transfer olmuştu.

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