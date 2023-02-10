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Adıyaman'da hakem Özlem Ayna enkazdan 5 gün sonra canlı çıkarıldı: İşte mucize kurtuluş

Spor dünyası depremin 108. saatinde Adıyaman'dan gelen Özlem hakemin mucize kurtuluşuyla moral buldu. Enkazdan canlı olarak çıkarılan Özlem Ayna diğer sporcular için de umut oldu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 20:35
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Özlem hakemin mucize kurtuluşu

Adıyaman'da hakem Özlem Ayna enkazdan 5 gün sonra canlı çıkarıldı: İşte mucize kurtuluş
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Adıyaman'da Özlem Ayna depremin 5. gününde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Özlem hakemin mucize kurtuluşu spor camiasına umut oldu.
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında ve Hatay'da yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde spor kafilesinde toplam 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin can aldığı noktalardan biri de Adıyaman şehir merkezindeki Grand İsias Hotel. Hotelde 43 turist rehberi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 39 kişilik kafile de kalıyordu. O hotel deprem sırasında yerle bir oldu.
CENAZELER KIBRIS'A GÖNDERİLDİ
KKTC'den gelen ekiplerle arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sürerken, hotelin enkazından cansız bedenine ulaşılan ve yaşları 12-13 aralığındaki minik sporcuların bir kısmının cenazeleri Kıbrıs'a gönderildi.
Eski bir hotel olan Isias'ın 2 yıl önce yenilendiği öğrenildi. Genellikle GAP turuna çıkanların tercih ettiği otelin tanıtım sayfalarında yer alan yorumlar olumlu olsa ve yenilenen dış görüntüsü ile dikkat çekse de otel 7.7'lik sarsıntı sırasında yerle bir oldu.

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