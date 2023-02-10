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Defne halkı yardım bekliyor... "AFAD ölü dedi inşaatçılar çıkardı"

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen deprem sonrası arama kurtarma ekipleri depremzedeleri enkazdan çıkarmaya çalışıyor. Kurtarma konusunda yaşanan aksaklıklarsa bölgedeki insanların tepkisini çekiyor.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 20:15
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Enkaz altındaki kişiye AFAD ölü dedi ertesi gün inşaatçılar çıkardı

Defne halkı yardım bekliyor... ''AFAD ölü dedi inşaatçılar çıkardı''
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Hatay'ın Defne ilçesindeki depremzedeler, 5 gündür enkaz altındaki yakınlarının çıkarılmasını bekliyor.  AFAD ekibinin enkaz alanını yeteri kadar incelemediği ve hayatta olan bir kişiyi kurtarmadığına dair tepkiler kameraya yansıdı.

Enkaz altındaki yakınlarını çıkarmak için çaba sarf eden yurttaşlar “AFAD geldi onlar ölü duyduğunuz ses kedi sesi dedi gitti” sözleriyle isyan etti. 

dokuz8haber’in yayınladığı görüntülerde, depremzedeler “AFAD geldi onlar ölü duyduğunuz ses kedi sesi dedi gitti. Bir gün sonra İnşaatçılar geldi ölü dedikleri adamı sağ çıkardı hepsi yalancı bunların” diyerek tepki gösterdi. 

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