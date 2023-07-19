Özlem Yıldız'ın oğlu annesini omuzlarında taşıdı

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter ile Bodrum'daki bir otelin plajında görüntülendi. Bir ara annesini omzuna alan 17 yaşındaki Demir Serter, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Özlem Yıldız'ın oğlu annesini omuzlarında taşıdı

Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine girmiş, 2013'te boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten 2006'da Demir adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

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OĞLU İLE TATİLDE

Her yaz olduğu gibi bu yaz da güzelliğiyle ve fit vücuduyla plajların gözde ismi olmayı beceren Özlem Yıldız, oğlu Demir ile birlikte Bodrum’da tatillerine devam ediyor.

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DENİZDE EĞLENDİLER

Yıldız, önceki gün oğlu Demir Serter ile birlikte Bodrum'daki Azka Otel’in Beach’inde görüntülendi. Anne- oğul denizde eğlenceli anlar yaşayarak güneş ve denizin keyfini çıkardı.

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Annesi Özlem Yıldız’ı omuzuna alarak denize atan Demir'in, keyfi ise bir hayli yerindeydi.

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