Paçavra hastalığıyla ilgili uzmanından hayat kurtaran uyarılar

Kaynak: İHA
Paçavra hastalığıyla ilgili uzmanından hayat kurtaran uyarılar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, son dönemde artan grip vakaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gönültaş, grip virüsünün solunum yoluyla bulaştığını ve damlacık enfeksiyonu olarak havada kaldığını söyledi.

Gönültaş, “Virüs özellikle kalabalık yerlerde çok çabuk yayılır. Grip olduğu kesin olan ya da şüpheli olan hastalara doktor kararıyla antiviral ilaç verilir. Antibiyotikler gripte işe yaramaz” dedi.

Uzmanlar, grip ve diğer mevsimsel virüsler yüzünden hastanelerin dolup taştığını belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş da gripin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ve halk arasında “paçavra hastalığı” diye de anıldığını ifade etti.

Gönültaş, “İnfluenza A virüsü hem insanlarda hem de hayvanlarda görülürken, İnfluenza B sadece insanlarda görülür. İnsanlarda en çok İnfluenza A tipi görülür. Virüs bulaştıktan bir iki gün sonra yüksek ateş (38-41), baş ağrısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkar ve bir hafta kadar devam eder” diye konuştu.

“Zatürre en sık görülen komplikasyon”

Grip virüsünün solunum yoluyla bulaştığını ve havada asılı kaldığını tekrarlayan Gönültaş, “Virüs kalabalık ortamlarda çok hızlı bulaşır. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar ve yaşlılar daha ağır hastalanabilir. Gripte en sık görülen komplikasyon zatürredir. Grip olduğu kesinleşen ya da şüphelenilen hastalara doktor kararıyla antiviral ilaç verilir. Antibiyotikler gripte işe yaramaz. Sadece grip sonrası gelişen bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik kullanılabilir. Bunun yanında ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar da verilir” dedi.

“Gripten korunmanın yolları var”

Gripte yatak istirahati ve bol sıvı içmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, gripten korunmanın yolları olduğunu söyledi.

Gönültaş, “Her yıl grip aşısı yaptırmak, grip sezonunda kalabalık yerlere girmemek, elleri sık sık yıkamak, sağlıklı ve dengeli beslenmek ve düzenli uyumak gripten korunmak için önemlidir” dedi.

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