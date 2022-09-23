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Pakistan'a gönderilen yardımları Süleyman Soylu açıkladı

Yaşadıkları Muson yağmurları sonrasında sel felaketi yaşayan ve binlerce can kaybı veren Pakistan'a Türkiye'den çok sayıda yardım gönderildi. Yaşanan bu süreçte yapılan yardımın miktarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 18:02
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Pakistan'a gönderilen yardımlar İçişleri Bakanı Soylu tarafından açıklandı

Pakistan'a gönderilen yardımları Süleyman Soylu açıkladı
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Pakistan, 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının etkisi altında. Yağışların sele dönüştüğü ülkede binlerce can kaybedildi.

Hayatlarına zorlukla devam eden Pakistanlılar'a Türkiye'den yardım yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'a gönderilen yardımları sosyal medya hesabından paylaştı.

Soylu bir kısım yardımın ulaştığını, bir kısmının ise hazırlanma aşamasında olduğunu aktardı.

Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kardeş ülke Pakistan’a AFAD koordinesinde STK’ların desteğiyle 13 uçak, 9 iyilik treni ve yerelden temin edilen yardımlarla insani yardım köprüsü kuruldu.

"5 bin 790 ton insani yardım gönderildi"

9 tren ile 5 bin 790 ton insani yardım gönderildi, 6 tren hazırlanıyor."

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