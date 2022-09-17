Özgür Demirtaş kendisine yapılan hakareti affetmedi: Böyle cevap verdi

Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif’in partisi Pakistan Müslüman Birliği’nin Twitter’dan yaptığı paylaşımın yankıları sürüyor.

"4 uzun yıl sonra, Pakistan nihayet küresel saygıya hükmeden bir lidere kavuşuyor..." diyen partinin resmi hesabı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Fotoğrafın anlık bir yanılsama olduğu, Pakistan resmi kanallarının propaganda için görseli kullandığı ortaya çıkarken ekonomist Özgür Demirtaş, söz konusu fotoğrafı eleştiren bir paylaşımda bulundu.





ÖZGÜR DEMİRTAŞ’I ÖFKELENDİREN HAKARET

Paylaşımda, “Pakistan sonunda saygı gören bir lider kazandı demişler.” notunu düşen Özgür Demirtaş’a bir kullanıcı, “Neyini hazmedemiyorsun tam olarak süper ekonomist Özgür Demirtaş? Ulan sıkıntıdan doğuramıyorsunuz köpek sürüleri.” diyerek hakaret etti.

Paylaşımı alıntılayan Demirtaş, “Avukatlarıma talimat veriyorum. Köpek sözünden ötürü çok ciddi bir tazminat davası açıyorum hakkında.” diyerek tepki gösterdi.







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