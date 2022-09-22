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İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie Pakistan’dan dünyaya seslendi: Daha fazlasını yapın

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’a gitti. İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 17:29
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BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie Pakistan'dan yardım çağrısı yaptı 

İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie Pakistan’dan dünyaya seslendi: Daha fazlasını yapın
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Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla 20 Eylül’de Pakistan’a gitti. Jolie, başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüşerek bilgi aldı. 

Jolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi.

İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti. 
 

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