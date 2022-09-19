Taliban'ın şeriat getirdiği Afganistan'dan kaçıp Artvin'de şeriat propagandası yaptılar

Sığınmacı krizi yetmezmiş gibi Afganistan’dan, Pakistan’dan gelen yabancılarla uğraşan Türk halkı, derin ekonomik krizin pençesinde bir de din istismarcılarıyla muhatap oluyor.

Artvin-Borçka’da çekilen görüntülerde Afganistanlı olduğu öğrenilen bir grup sözde hoca, Türk halkına şeriat propagandası yaptı.

Görüntüleri, “Tehlikenin farkında mısınız?” notuyla paylaşan Zafer Partisi (ZP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, “Afganistan’dan gelmiş, Artvin/Borçka’da şeriat propagandası yapmaya çalışıyor…” ifadesini kullandı.

VATANDAŞ NET KONUŞTU: “BİR DAHA GELİRSENİZ BU KEZ KONUŞMAYIZ”

Görüntülerde vatandaşların, “Böyle bir şey olur mu ya?”, “Adam Afganistan’dan gelecek bana dini hatırlatacak.”, “Böyle bir saçmalık yok.”, “Bir daha buraya gelirseniz bu kez konuşmayız. Haberiniz olsun. Konuştuk bitti.”, “Bir daha sizi burada görmeyeyim.”, “Burada şeriat propagandası yaptırmayız.”, “Gidin bir daha gelmeyin.” dedikleri duyuluyor.

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