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  • Taliban'ın şeriat getirdiği Afganistan'dan kaçıp Artvin'de şeriat propagandası yaptılar

Taliban'ın şeriat getirdiği Afganistan'dan kaçıp Artvin'de şeriat propagandası yaptılar

Artvin’in Borçka ilçesinde Afganistan’dan gelen ve şeriat propagandası yapan bir grup yabancıya, vatandaşlar tepki gösterdi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:33
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Taliban'ın şeriat getirdiği Afganistan'dan kaçan bir grup yabancı Artvin'de şeriat propagandası yaptı

Taliban'ın şeriat getirdiği Afganistan'dan kaçıp Artvin'de şeriat propagandası yaptılar
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Sığınmacı krizi yetmezmiş gibi Afganistan’dan, Pakistan’dan gelen yabancılarla uğraşan Türk halkı, derin ekonomik krizin pençesinde bir de din istismarcılarıyla muhatap oluyor.

Artvin-Borçka’da çekilen görüntülerde Afganistanlı olduğu öğrenilen bir grup sözde hoca, Türk halkına şeriat propagandası yaptı.

Görüntüleri, “Tehlikenin farkında mısınız?” notuyla paylaşan Zafer Partisi (ZP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, “Afganistan’dan gelmiş, Artvin/Borçka’da şeriat propagandası yapmaya çalışıyor…” ifadesini kullandı.

VATANDAŞ NET KONUŞTU: “BİR DAHA GELİRSENİZ BU KEZ KONUŞMAYIZ”

Görüntülerde vatandaşların, “Böyle bir şey olur mu ya?”, “Adam Afganistan’dan gelecek bana dini hatırlatacak.”, “Böyle bir saçmalık yok.”, “Bir daha buraya gelirseniz bu kez konuşmayız. Haberiniz olsun. Konuştuk bitti.”, “Bir daha sizi burada görmeyeyim.”, “Burada şeriat propagandası yaptırmayız.”, “Gidin bir daha gelmeyin.” dedikleri duyuluyor.

yenicaggazetesi.com.tr

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merdanoğlu
19.09.2022 11:18
ne gezdiriyorlar bunları ülkede gönderin afganistana şeriatı doya doya yaşasınlar. hatta savunanları bilhassa kadınları şöyle 1 yıllığına turist olarak gönderin sonra dönünce konuşalım onlarla  
 
Arif ÇELİK
19.09.2022 11:17
Onlar Afganistan'dan kaçmamış,Buraya propaganda yapmaya gelmişler,Dini bunlardan mı öğreneceğiz.Sanki bu ülke dinsiz.Defolup gitsinler.Bravo Artvinlilere.Müslümanlığın yaşandığı en güzel Ülke Türkiye  
 
mmt
19.09.2022 11:11
bunların ülkemize getirilme amaçları ortada.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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