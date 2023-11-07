Pakistan'da hava kirliliği tatili: Okullar 4 gün kapalı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde hava kirliliği alarm veriyor. Pakistan’ın ikinci en büyük ve en kirli kenti olan Pencap eyaletine bağlı Lahor'da etkili olan hava kirliliğinin sağlığı tehdit etmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Yetkililer, hava kirliliğinin son dönemde artmasının ardından acil durum ilan etti. Pencap Eyalet Başbakanı Mohsin Naqvi, Pencap'ta düzenlediği basın toplantısında hava kirliliği nedeniyle eyalet genelinde 4 günlük tatil ilan edildiğini açıkladı.

Perşembe gününden Pazar gününe kadar tatil ilan edilen eyalette tüm okullarda eğitime ara verilirken resmi kurumlar da hizmet vermeyecek.