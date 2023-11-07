Pakistan'da hava kirliliği tatili: Okullar 4 gün kapalı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde hava kirliliği nedeniyle 4 günlük tatil ilan edildi.

KAYNAK: İHA
Pakistan'da hava kirliliği tatili: Okullar 4 gün kapalı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde hava kirliliği alarm veriyor. Pakistan’ın ikinci en büyük ve en kirli kenti olan Pencap eyaletine bağlı Lahor'da etkili olan hava kirliliğinin sağlığı tehdit etmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Yetkililer, hava kirliliğinin son dönemde artmasının ardından acil durum ilan etti. Pencap Eyalet Başbakanı Mohsin Naqvi, Pencap'ta düzenlediği basın toplantısında hava kirliliği nedeniyle eyalet genelinde 4 günlük tatil ilan edildiğini açıkladı.

Perşembe gününden Pazar gününe kadar tatil ilan edilen eyalette tüm okullarda eğitime ara verilirken resmi kurumlar da hizmet vermeyecek.

screenshot-2-001.png

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Yeniden Refah'tan yerel seçim için '100 belediye başkanı adayı' hamlesi Gündem
Yeniden Refah'tan yerel seçim için '100 belediye başkanı adayı' hamlesi
Marmaray'da arıza. Seferler tek şeritten sağlanıyor Yaşam
Marmaray'da arıza. Seferler tek şeritten sağlanıyor
Samsun'daki balıkçı cinayetinin zanlısı tutuklandı Gündem
Samsun'daki balıkçı cinayetinin zanlısı tutuklandı
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü… Gündem
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu Gündem
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok Spor
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok