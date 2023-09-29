Pakistan’da cami yakınında bombalı saldırı: 52 ölü 130 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında biri polis olmak üzere 52 kişi yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Pakistan’da cami yakınında bombalı saldırı: 52 ölü 130 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v.)doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Mastung polisinden Attahul Munim yaptığı açıklamada, 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 130'dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Munim, saldırganın bir polis aracının yakınında kendisini havaya uçurduğunu aktardı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tüm hastanelerde acil durum ilan edildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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