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  • Pakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti. Beşiktaş taraftarıydı

Pakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti. Beşiktaş taraftarıydı

Pakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Dubai’de hayatını kaybetti. Bir dönem Türkiye’de yaşayan Müşerref, Beşiktaş taraftarı olmasıyla biliniyordu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 12:40
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Pakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti

Pakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti. Beşiktaş taraftarıydı
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2001 ile 2008 yılları arasında Pakistan’ın cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve son yıllarda ülkesinden kaçarak Dubai’de yaşayan Pervez Müşerref’in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Pakistan medyası 79 yaşındaki Müşerref’in bir süredir hastalıklarla mücadele ettiğini açıklarken son nefesini Dubai’deki bir hastanede verdiğini duyurdu. Göreve geldikten sonra reformcu kararlarla uluslararası kamuoyunun desteğini toplayan Müşerref, ABD’nin en müttefiklerinden biri olarak görülüyordu.

Uzmanlar, Hindistan ile Pakistan arasında bitmek bilmeyen bir kriz olan Keşmir sorununun Müşerref döneminde çözülmeye yakın olduğunu fakat barış görüşmelerinin Müşerref döneminin sonrasında ilerlemediğine de dikkat çekti.

2013 yılında Pakistan’da seçimlere girmek isteyen fakat diskalifiye edilen Müşerref, 2007 yılında anayasaya aykırı bir biçimde olağanüstü hâl ilan ettiği ve yargı mensuplarını tutuklattığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı. 2007’de suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto’yu Taliban’ın öldüreceğine dair istihbarat almasına rağmen gerekli tedbirleri almamakla suçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ’IN KONGRE ÜYESİYDİ

Bir dönem İstanbul’da ve Ankara’da yaşayan Pervez Müşerref iyi bir Beşiktaş taraftarı olmasıyla biliniyor. Müşerref, görevden ayrıldıktan sonra 2012 yılında Beşiktaş’ı ziyaret etmişti. O dönem Beşiktaş’ın Başkanı olan Fikret Orman ile bir araya gelen Müşerref “Beşiktaş'ı ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İstanbul'a her gelişimde Beşiktaş'tan davet alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş'a başarılar diliyorum" demişti.

PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

Pakistanlı asker ve siyasetçi Pervez Müşerref, 11 Ağustos 1943 tarihinde dünyaya geldi. 1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 18 Ağustos 2008 tarihinde bir cumhurbaşkanının azledilmesinin Pakistan için iyi olmayacağını belirterek gelen baskılar üzerine görevinden istifa etti.

Türkiye'de 1956 yılına kadar eğitim gördü ve ileri seviyede Türkçe bilmektedir. 1961'de Pakistan Askeri Akademisi'ne başladı. Pakistan Ulusal Savunma Koleji'nde okudu. İngiltere Kraliyet Savunma Bilimleri Koleji'nden mezun oldu

1964 yılında Pakistan Ordusu'na subay olarak katıldı. Ekim 1998'de, dönemin başbakanı Navaz Şerif tarafından orgeneralliğe terfi ettirildikten sonra ülke genelinde adını duyurdu. Kargil Savaşı'nın planlayıcısı ve stratejik saha komutanı oldu. Başbakan Şerif ile aylar süren bir çekişmeden sonra, 1999'da askerî darbe ile iktidara geldi ve Başbakan'ı sıkı bir ev hapsinde tuttuktan sonra Pencap Eyaleti'nde bulunan Adiala Cezaevi'ne nakletti.

2008'de Dubai ve Londra'da kendi isteğiyle sürgün hayatı yaşamaya başladı. Mayıs 2013'te düzenlenecek genel seçimlerde aday olmak için Pakistan'a geri döndüyse de adaylığı mahkeme tarafından reddedildi. 19 Nisan 2013 tarihinde tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Peşaver Yüksek Mahkemesi, Pakistan eski devlet başkanı Pervez Müşerref'i, yönetimi sırasında, ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle siyasetten ömür boyu men etti.

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1950
5.02.2023 12:52
Bu adama iyi bakın, Paşa, Genel Kurmay Başkanı, Pakistan’ı bu hale getiren ABD uşağı, bizde de buna benzeyen ABD işbirlikçileri var, sonumuz Pakistan, ölmezsek görürüz  
 
Ahrar
5.02.2023 12:46
Darbeciler Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Kanlarına ve hakkına girdikleri insanların hakkını nasıl verecek....  
 
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