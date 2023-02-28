Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan için tutuklama emri

Pakistan'da 10 Nisan 2022'de parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan Khan hükümeti düşmüştü. Khan’ın yerine başbakanlık görevine 11 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada 174 oy alarak salt çoğunluğu sağlayan Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan’da eski Başbakanı Imran Khan hakkında terörizm, rakip bir siyasetçiye karşı cinayete teşebbüs, rüşvet, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili 4 dava devam ediyor.

Binlerce destekçisi karşıladı

Geçtiğimiz sene kasım ayında bir mitingde bacağından vurulmasından bu yana başkent İslamabad'a ilk kez gelen 70 yaşındaki Khan, sıkı güvenlik önlemleri altında binlerce destekçisi tarafından karşılandı.

Geçici kefalet kararı verildi

Yer yer güvenlik güçleri ile Khan'ın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Khan, bugün 4 duruşmadan 2’sine katılamazken, terörizm, rakip bir siyasetçiye karşı cinayete teşebbüs ve rüşvet iddialarıyla açılan davalarda hakimler Khan hakkında belirli süreyle gözaltına alınmayı engelleyen "geçici kefalet" kararı verdi.

Hakim tutuklama emri çıkarıldı

Devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davasında ise Hakim Zafar İkbal, Khan’ın duruşmaya katılmaması nedeniyle hakkında kefalet ile tahliye olunmasını engelleyen tutuklama emri çıkardı.