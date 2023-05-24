Pakistanlı tarikatın mensupları Kapıkule Sınır Kapısı'nda isyan çıkardı. Türkiye'de bunlar da varmış kim aldı bunları

Kapıkule Sınır Kapısı’nda Avrupa'ya geçmeye çalışan bir grup isyan çıkardı. Polis havaya ateş açarken grubun Pakistan merkezli Ahmedîlik (Kadıyanilik) tarikatına mensup oldukları öğrenildi.

Pakistanlı tarikatın mensupları Kapıkule Sınır Kapısı'nda isyan çıkardı. Türkiye'de bunlar da varmış kim aldı bunları

Editör: Özlem KIRAL

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule Gümrük Kapısı kapatıldı.

Yeniçağ’ın edindiği bilgiye göre, sınır kapısından Avrupa’ya geçmeye çalışan Ahmedîlik tarikatı mensupları.

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TÜRKİYE'YE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILAMIYOR
Karayolu ile Türkiye'den çıkış ve Türkiye'ye girişlerin şu an yapılamadığı bildirilirken polis ve jandarmanın kontrolünde olan topluluğa, destek olarak gelecek çevik kuvvet ekibinin müdahale etmesinin beklendiği söyleniyor.

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AHMEDÎLİK YA DA DİĞER ADIYLA KADIYANİLİK NEDİR
Hindistan’ın Pencap eyaletinde 1880’de Mirza Gulam Ahmed Kadıyani tarafından kuruldu. Ahmediye de denir. İngilizlerin Hindistan’ı sömürge yaptıktan bir yıl sonra ortaya çıkan bu hareketin, onlar tarafından beslendiği iddia ediliyor.

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İKİ KOLA AYRILDI
1908’de Gulam Ahmed’in ölümünün ardından Müslüman Ahmediye Cemaati ve Lahor Ahmediye Cemaati olarak iki gruba kola ayrılan tarikatın Müslüman Ahmediye Cemaati kolu, 1947'de Pakistan kurulduktan sonra Kadıyan’ın Hindistan sınırları içinde kalması sonrası merkezini Pakistan’da yeni kurulan Rabvah şehrine taşıdı.

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MÜSLÜMAN DÜNYASINDA TARTIŞILIYOR
İslam dünyasında oldukça tartışılan Müslüman Ahmediye Cemaati, Pakistan Parlamentosu tarafından 7 Eylül 1974 tarihinde “İslâm dışı azınlık” olarak ilân edildi. Kendilerinden Müslüman Ahmediye Cemaati olarak bahsetmelerine rağmen Kadıyanilerin İslamiyet’e uymayan görüşlerinin olduğu bilinmekte.

Müslüman Ahmediye Cemaati, Mirza Ahmed Kadıyani’nin nebîliğini ileri sürerken, Lahor Ahmediye tarafı ise Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceğini, Gulam Ahmed’in sadece müceddid yahut mesih ve mehdi olduğuna iman ediyor.

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