﻿Papatya çayı sinüzite iyi geliyor

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanlar gerek sağlık sorunlarına çözüm ve gerekse hastalığa yakalanmadan önce tedbir amaçlı doğal besinlere yönelmeye devam ediyor. Bunlar birisini olan papatya çayının faydaları dikkat çekti.

Sinüzite iyi gelen bitki çayları içerisinde olmasıyla dikkat çekti. Sinüzitin olumsuz etkileri fark edildikten sonra gün içerisinde iki bardak papatya çayı tüketmek faydalı olabileceği bildirildi.

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

- Papatya çayının uyku kalitesini düzenler

- Papatya çayının sindirim sistemi üzerinde olumlu etkisi vardır

- Papatya çayının belirli kanser türlerine karşı potansiyel koruyuculuğu olduğu biliniyor

-Papatya çayının kalp sağlığı üzerindeki etkileri olumlu olduğu bildirildi

-Cilt sağlığını iyileştiriyor

- Kemik kaybını önlediği biliniyor

PAPATYA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Çay olarak kullanımında 1 bardak taze kaynatılmış içme suyu içine 1 tatlı kaşığı papatya çiçeği koyun. Bardağın ağzını kapatarak 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 3-4 defa yemeklerden sonra içebilirsiniz. Etkisini yitirmemesi için kaynatmadan hazırlayın. Gargara olarak kullanımında ise, bir fincanın içine 2-3 çay kaşığı papatya çiçeği ve yarım bardak taze kaynatılmış su ekleyin. 5-10 dakika demlendikten sonra ılıtıp gargara olarak kullanabilirsiniz.