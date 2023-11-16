Para kazanmak isteyen gençlere Filipinler'de adres. Şerafettin Tilki açıkladı

Takipçilerim iyi bilir. Ara sıra ‘light’ yazılar kaleme alıyoruz.

Öyle ya, baklavanın bile light olanı var, makalenin neden olmasın...

Gündem malum. Skandallar. Karşılıklı savaş halleri. Herkesin bilip üç maymunu oynamaları. Hakem kararları. Kaos ortamı.. sürüp gidiyor.

Bu kez, Hatay’dan yola çıkıp Filipinler’e uzanan bir yaşam kesiti.. Uğur Taşçı. Hataylı. Hizmet sektöründe.

Filipinler’e gidip restoran açıyor. Abisinin kızının aldı Leyla. Yeğeninden esinlenip LEYLAM adını veriyor mekana.

Uzakdoğu mutfağı ilk kez, böylesine geniş mönüye sahip oluyor. Yiyen tekrar geliyor. Ülkeye namı yayılıyor. Her yer LEYLAM ile dolup taşıyor. 250 civarında şubeye ulaşıyor.

Taşçı futbola meraklı. Cebu FC kulübünü alıyor.

Filipinler’de futbolda ikinci sırada. Basketbolda zirvede. Ülkedeki lig hikaye! Uluslararası kupalarda boy gösteriyor..

Maçlara gidip gelme dert. Tarifeli uçaklar. Ülkeden ülkeye aktarmalı bol beklemeli seyahatler.

Bakmayın Okan Buruk’un; 2,5-3 saatlik Avrupa yolculuğu için yorgunluk yaygarasına. Neyse efendim konumuza dönelim...

Başkan oyuncu bulmakta sıkıntı çekiyor. İki oğlu var sürüyor sahaya. Evren’i kaptan yapıyor. Barış’ı da 2. kaptan. Helal!..

Türkiye’den transfer yapıyor. Göktuğ Demiroğlu. İspanya 2. Liginden.. Kapısı herkese açık! Ancak burada peşinat, garanti para falan yok.

Ev bir de araba. Aylık ortalama 2 bin dolar. Allah bereket versin..

En baba maça; 2-3 bin kişi anca geliyor. Milli maçları bile 5 bin taraftarı bulmuyor. Hemen karamsar olmayın. Burası basamak.

Endonezya ve Malezya Uzakdoğu’da futbolun parlayan yeni adresleri. Buradaki ücretin tam on katı paralar dönüyor.

Ülkelerin iklimi. Egzotik yapıları ve yaşamı. Eğlence ortamları. Yeme, içme, gezip tozma. Tatil.. Özellikle deniz ürünleri zengini mutfağı..

Cezbediyor. Resmen herkesi çağırıyor.

Öyle değil mi? Beni bile cezbediyor. Şöyle bir sene oynasam yeter diyorum. Ama futbol okey gibi değil ki, oturarak oynayayım.

Satranç hiç değil. Kısaca bana göre değil. Tüh be!

Hey!.. 40 yaşı altındaki gençler. Belki size göredir. Bir araştırın bakalım. Eğer giderseniz haberim ola.

Siz futbola, ben tatile. Yazması kolay, yaşanması olay. Eyvah eyvah.

Kısa Filipinler molası sonrası yeniden döndük içimize..