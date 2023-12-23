Paraya ihtiyacımız yok!

Hani Türk filmlerinde bir sahne vardır. Fakir genç zengin birinden borç istemeye gider ama gururundan onu söyleyemez.

Fakir ama gururlu!

Bakan Mehmet şimşek dün bir açıklama yaptı:

Biz kimseden para istemedik ve paraya da ihtiyacımız yok!

Aynen katılıyorum Mehmet Şimşek’in paraya ihtiyacı yok. Hatta hükümette görev yapan tüm banaklarında…

Ama 75 milyon bu halkın paraya ihtiyacı var.

Şimdi diyeceksiniz ki ülkenin nüfusu 85 milyon neden 75 milyon yazıyorsun?

O 10 milyon ülkenin kaymağını yiyen kesim.

Hani Bodrum’da 500 lira lahmacuna ödeyen, kolunda altın saati olan kesim.

Onların paraya ihtiyacı yok.

Paraya memurun, işçinin, asgari ücretlinin dahası emeklinin ihtiyacı var.

Aylardır kök maaş denilen ahlaksız bir tuzakla 7 bin lirayla geçinmeye çalışan emeklinin paraya ihtiyacı var.

Tabii ki bir de Hazine’nin paraya ihtiyacı var. 128 milyar rezerv şu anda eksi 45 milyar dolarda.

Türkiye ihracat gelirinden daha fazla ithal ediyor.

Buğday, pirinç ve daha birçok gıda maddesi ithal edebilmek için dolara ihtiyacımız var.

Mehmet şimşek ihtiyacımız yok diyor o halde şu sorulara yanıt versin:

Her şey yolundaysa Merkez Bankası neden ihracatçıların dövizinin yüzde 40’na el koyuyor?

-Eğer ihtiyaç yoksa bankalar dolar alış ve satış makasını fahiş oranda tutuyor? Dolar 29 lira iken bankadan almak isterseniz 30 liranın üzerinde bir fiyattan almak zorunda kalıyorsunuz.

-Eğer paraya ihtiyacımız yoksa vatandaşlar paralarını yurtdışına çıkartmak istediğinde suç işliyorlarmış gibi sorgulanıyor?

Gerçekten açıklayın dolara ihtiyacımız var mı yok mu?

Son olarak Mehmet şimşek dolar aramıyorsa göreve geldiği 6 aydan bu yana toplan 54 bin km neden yaptı?

Bu ülkelere turistik gezi mi yaptı?