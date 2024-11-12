Paraya teslim olan insanlığımıza üzülüyorum

Nasıl bir zamanda yaşıyoruz?

Nasıl oldu da biz bu hâllere düştük?

Müslüman, malına hile karıştırır mı hiç?

Para her şey mi demek?

“Bana bir şey olmasın da kime ne olursa olsun!” mu demek isteniyor bilmiyorum.

*

Bir insan “Bir şey olmaz!” diyebilecek kadar nasıl rahat olabiliyor.

Vurdum duymazlığın doruk yaptığı “N’olacak canım idare edilebilir” denilirken, vicdan hiç mi sızlamaz?

“Görmesen ne olur? Biz seni görürüz” mü, deniliyor yoksa.

“Herkes yapıyor, bir biz mi yapıyoruz!” deme cesareti içinde olmak ne korkunç!

*

İnanın bana, ben bu sayfayı yukarıdakilere benzer ifadelerle doldururum da taşırırım bile.

Ve sonuç itibarıyla her haltı ederiz de iş dönüp dolaşıp sıkıntının bizim başımıza geleceğini hissettiğimizde ki hemen, “Allah korusun!” deriz.

Allah, kimi korusun?

“Mala hile karıştıranları mı?”

“Bana bir şey olmasın da kime ne olursa olsun” diyerek bencilliği hat safhaya getirmiş olanları mı?

“Bir şey olmaz!” diyerek, her türlü şaklabanlıklarını sürdürenleri mi?

Yanlışı, sahtekârlığı, hatta ahlaksızlığı idare edenleri mi?

“Herkes yapıyor, bir biz mi yapıyoruz!” diyerek, yapılan yanlış işleri normalmiş gibi gösterenleri mi?

Hangisini?

Bu şekilde davranan hangi birimizi Allah korusun?

Korur mu?

Onu ancak Allah bilir, ben bilmem amma O, bize hep ‘Düşünmez misiniz?’ demiyor mu?

*

Dertliyim dostlar çok dertliyim…

Epey zamandır Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda kontrollerinde elde ettiği sonuçları ifşa ediyor ya, şaşırmamak elde değil.

En son 8 Kasım 2024 tarihli taklit ve tağşiş yapılmış, gıda sayısını ifşa etmiş.

Sonuçta bir öncekine göre artış göstererek tağşiş olan gıda sayısı 737’ye ulaşmış.

*

8 Kasım 2024 tarihinde son güncellemesi yapılan liste, daha da artış göstermiş.

Mesela; sağlığa zararlı olabilecek, bozulmuş veya içeriği değiştirilmiş gıda sayısı 132 olarak tespit edilmiş.

Güncel listede kıyma, baharat, tereyağı gibi birçok üründe bulunmaması gereken:

Bitkisel yağ…

Kanatlı eti…

Sakatat…

Ve domuz eti gibi içeriklere rastlanmış.

*

Nasıl iyi mi?

Böyle olunca da ne oluyor?

Hileli ürünler, tüketicilerin sağlığını riske atıyor?

Ne için?

Beyefendiler biraz daha iyi yaşamak…

Biraz daha kâr elde etmeleri için!

Sonu var mı?

Yok!

İnsanı zehirleyerek elde edilen paralar kime yaramış ki onlara yarasın?

*

Ha şunu da söylemeliyim ki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sayın Bakanı başta olmak üzere, bu konuya karşı hassasiyetlerinden dolayı tüm denetçilerine bir gazeteci ve yurttaş olarak teşekkürler ediyorum.

*

“Tarım ve Orman Bakanlığın listesinde neler var?” derseniz, “Sormayın gitsin!” derim.

Listede gıda boyası içeren ürünler…

Düşük yağ oranına sahip çiğ süt…

Soya…

Ve nişasta katkılı ürünler gibi yasaklı içerikler yer alıyormuş.

Tost peynirlerinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edilmiş.

Bana sorarsanız nereden bakarsak bakalım, kendi insanımız aracılığı ile kendimize kahpelik yapıyoruz ya, ben ona üzülüyorum.

*

Para mı insanı tahrik ediyor, insan mı paranın kölesi, anlamadım gitti.

Valla ne diyeyim, paraya teslim olan insanlığımıza üzülüyorum.