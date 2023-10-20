Paris Hilton’un 8 aylık bebeğinin kafası sosyal medyada gündem oldu

Bugüne kadar hızlı hayatıyla konuşulan Paris Hilton, minik bebeğiyle gündeme geldi. Sosyal medya sayfasından sık sık paylaştığı görüntüler de bu ilgiyi katlayacak düzeyde.

Paris Hilton yine böyle bir konuyla gündemde. Yine sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflar kelimenin tam anlamıyla olay oldu.

Yıldızın bu kadar çok konuşulmasının nedeni de o yeni paylaşımında yanında minik oğlu Phonex'in de olması.

BEBEK 8 AYLIK OLDU

Paris Hilton, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen oğlu Phoenix ile çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Kucağında tuttuğu minik oğlu tişörtüyle uyumlu ayakkabıları ve pantolonu dikkatlerden kaçmadı. 8 aylık olan bebeğin kafasının büyüklüğü ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.