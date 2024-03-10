Park halindeki araç cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Park halindeki araç cayır cayır yandı
Bolu'da park halinde bulunan otomobil alev aldı. Alevleri itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.

Olay, Aktaş Mahallesi'nde Taşhancılar Caddesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, park halinde olan 23 P 2109 plakalı otomobilin bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan aracın bulunduğu bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ardından ekipler, aracı soğutma işlemlerini tamamladı. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.

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