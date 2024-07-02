Parktaki kadına bakarak mastürbasyon yaptı. Mahalleli dayak attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Parktaki kadına bakarak mastürbasyon yaptı. Mahalleli dayak attı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde parktaki kadına bakarak mastürbasyon yapan şüpheliyi mahalleli tekme tokat dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievler’in Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir kadın çocuğunu oynaması için semtindeki parka getirdi. Kendisi de parktaki banka oturan kadın çocuğunu izledi.

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KADINA BAKARAK MASTÜRBASYON YAPTI

O sırada kadının arkasına geçen bir şahıs yerde çimlere uzanarak mastürbasyon yapmaya başladı. Şüphelinin kadına bakarak mastürbasyon yaptığını gören vatandaşlar önce telefonla şüpheliyi kaydetti. Parktaki kadının gitmesinden sonra mahalleli şüpheli kişinin yanına gittiler. Ardından gençler tarafından tekme tokat darbedilen şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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KENDİSİNİ UYARAN GENÇLERE 'KARIŞMAYIN' DEDİ

Şüpheliyi darbeden gençlerden Hasan Hüseyin, çalıştıkları iş yerinde temizlik yaptıklarını, kadın bankta otururken adamın sapıkça hareketler yaptığını, daha sonra adamı fark edip dışarı çıkıp adamı dövdüklerini söyledi. Hüseyin, “Adamı uyardık, 'Sen ne yapıyorsun' dedik, adamda bize, 'Karışmayın' dedi" ifadelerini kullandı.

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