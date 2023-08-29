Partiler yerel seçime ayrı ayrı girsinler mi?

Meral Akşener’in mesajlarının şifrelerini çözmeye devam edelim.

Konuşmasının çeşitli yerlerinde dedi ki;

-“Kurduğu 16 devletin ardından, 17’nci devleti, Türkiye Cumhuriyeti’yle…

-Devlet teamüllerimize göre, seçimden sonraki ilk 90 gün, önemlidir…

-Sokaklar, parklar ve viraneler, nereden girdiği bilinmeyen, sayılarını, devleti yönetenlerin de bilmediği, sığınmacılarla kaynarken…

-Böyle devlet yönetilmez…

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, kök hücrelerine saldırmak isteyenlerin, karşısında durduk…

-Cumhuriyetimizle, devletimizle ve milletimizle sorunu olan, siyasi görünümlü odakların, kendilerini meşrulaştırmak için, ittifakları kullanmaya çalışmasıdır.

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, milletiyle, birliğiyle, bütünlüğüyle ilgili, karın ağrısı olanlara, HAYIR DİYORUZ…

-Devleti bir ahlak ve hukuk kurumu olarak görmeyen, Milletin emanet ettiği makamlara, Birer ganimet ve mülkiyet anlayışıyla yaklaşan siyasete, HAYIR DİYORUZ…” (İYİ Parti resmî basın açıklamasından aynen kopyaladım- OU)

Tam 9 kez şu vurguyu yaptı Akşener;

-Devlet…

Ancak şu tespiti yapmadı;

-AK Parti Devleti…

14 ve 28 Mayıs seçimlerini değerlendirdiğim, “Hiçbir siyasetçi hiçbir parti devleti yenemez…” başlıklı 8 Ağustos 2023 tarihli yazımda da vurguladım.

AKP 21 yıldır devletin tüm kurum ve kuruluşlarını partili yaptı ki;

-Ne bağımsız ve tarafsız Meclis kaldı,

-Ne bağımsız ve tarafsız yargı kaldı,

-Ne bağımsız ve tarafsız güvenlik güçleri kaldı,

-Ne bağımsız ve tarafsız kaymakam ve vali kaldı,

-Ne bağımsız ve tarafsız TRT kaldı,

-Ne bağımsız ve tarafsız RTÜK kaldı,

-Ne bağımsız ve tarafsız medya kaldı,

-Ne bağımsız ve tarafsız Merkez Bankası kaldı,

-Ne bağımsız ve tarafsız bürokrasi kaldı,

-Ne demokrasi kaldı…

Çünkü Tek Adam Rejimi ile Devlet AKP’leştirildi…

Ve gelelim Meral Akşener’in, Erdoğan’a, Bahçeli’ye, Kılıçdaroğlu’na yaptığı, “Her parti yerel seçime ayrı ayrı girsin” çağrısına…

Vallahi billahi haklı Akşener.

-Ak kara meydana çıksın.

-Her parti boyunun ölçüsünü alsın.

Ama…

Muhalefetin tüm liderleri bilsinler ki;

AKP Devleti karşısında İstanbul ve Ankara başta ellerindeki büyükşehir belediyelerini de kaybederler.

Çünkü AKP + MHP iş birliğine devlet gücü de katılınca avuçlarını yalarlar…

Benden söylemesi…

14-28 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayınızı ve kampanyalarınızı geç açıkladınız.

Belki yarın belki yarından da yakın, oturun hızla çalışın, kararınızı da acilen verin.

Birbirinize meydan okumayı bırakın.

Yerel seçimde ittifak var mı yok mu?

Net kararınızı açıklayın…