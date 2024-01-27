Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy pusulasında yer alacak siyasi partilerin sıralaması kura çekimiyle belirlendi. Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 35 parti katıldı.
AKP'nin oy pusulasındaki sıralaması 1. sıra olurken, 2. sırayı İYİ Parti aldı. CHP'nin sırası ise 18 oldu.
İŞTE OY PUSULASINDAKİ YERLER
AKP- 1. SIRA
CHP-18. SIRA
Ocak Partisi- 22. SIRA
Millet Partisi- 26. SIRA
MHP- 31. SIRA
Yeni Türkiye Partisi- 17. sıra
HÜDA PAR- 20.SIRA
Gelecek Partisi - 16. SIRA
Sol Parti- 3. SIRA
Memleket Partisi- 5. SIRA
Aydınlık Demokrasi Partisi- 30. SIRA
Demokratik Sol Parti- 7. SIRA
Adalet Birlik Partisi- 23. SIRA
EMEK PARTİSİ- 19. SIRA
HKP- 13. SIRA
Güç Birliği Partisi - 25. SIRA
Milli Yol Partisi- 27. SIRA
Yeniden Refah Partisi- 8. SIRA
Zafer Partisi- 12. SIRA
Vatan Partisi- 35. SIRA
Saadet Partisi- 34. SIRA
ANAP- 6 SIRA
TİP- 32. SIRA
Bağımsız Türkiye Partisi- 15. SIRA
Anadolu Birliği Partisi- 11. SIRA
Genç Parti- 29. SIRA
Demokrat Parti- 24. SIRA
Adalet Partisi- 28. SIRA
Deva Partisi- 33. SIRA
İYİ PARTİ- 2. SIRA
BBP- 4. SIRA
TKP- 10. SIRA
Türkiye Komünist Hareketi- 14. SIRA
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9. SIRA