Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimdeki partilerin oy pusulasındaki yerleri açıklandı. İşte sıralama

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy pusulasında yer alacak siyasi partilerin sıralaması kura çekimiyle belirlendi. Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 35 parti katıldı.

AKP'nin oy pusulasındaki sıralaması 1. sıra olurken, 2. sırayı İYİ Parti aldı. CHP'nin sırası ise 18 oldu.

İŞTE OY PUSULASINDAKİ YERLER

AKP- 1. SIRA

CHP-18. SIRA

Ocak Partisi- 22. SIRA

Millet Partisi- 26. SIRA

MHP- 31. SIRA

Yeni Türkiye Partisi- 17. sıra

HÜDA PAR- 20.SIRA

Gelecek Partisi - 16. SIRA

Sol Parti- 3. SIRA

Memleket Partisi- 5. SIRA

Aydınlık Demokrasi Partisi- 30. SIRA

Demokratik Sol Parti- 7. SIRA

Adalet Birlik Partisi- 23. SIRA

EMEK PARTİSİ- 19. SIRA

HKP- 13. SIRA

Güç Birliği Partisi - 25. SIRA

Milli Yol Partisi- 27. SIRA

Yeniden Refah Partisi- 8. SIRA

Zafer Partisi- 12. SIRA

Vatan Partisi- 35. SIRA

Saadet Partisi- 34. SIRA

ANAP- 6 SIRA

TİP- 32. SIRA

Bağımsız Türkiye Partisi- 15. SIRA

Anadolu Birliği Partisi- 11. SIRA

Genç Parti- 29. SIRA

Demokrat Parti- 24. SIRA

Adalet Partisi- 28. SIRA

Deva Partisi- 33. SIRA

İYİ PARTİ- 2. SIRA

BBP- 4. SIRA

TKP- 10. SIRA

Türkiye Komünist Hareketi- 14. SIRA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9. SIRA

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