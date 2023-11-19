Paşa böreği nasıl yapılır? Aydın paşa böreği tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın son bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan Aydın ilinin yöresel tatlarından Aydın paşa böreği yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası Aydın yöresine ait paşa böreği tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, paşa böreği nasıl yapılır? Aydın paşa böreği tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Paşa böreği nasıl yapılır? Aydın paşa böreği tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Aydın iline ait yöresel yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında Aydın paşa böreği tarifi araştırılıyor. Peki, paşa böreği nasıl yapılır? Aydın paşa böreği tarifi için malzemeler neler?

İşte Aydın paşa böreği tarifi…

AYDIN PAŞA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gr. un

- 3 büyük yumurta

- Yeterince su

Paşa böreği iç malzemesi:

- 250 gr. kıyma

- Yarım demet maydanoz

- 1 iri boy kuru soğan

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı toz biber

- Tuz

Paşa böreği üzeri için:

- 500 gr. süzme yoğurt

- 3-4 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

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AYDIN PAŞA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Tüm hamur malzemelerini yumuşak bir hamur olana kadar yoğurup 15 dakika kadar üzerini kapatıp dinlendirelim.

Hamur dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bezeler alarak tavanızın büyüklüğüne göre açalım. Ve her birini arkalı önlü tavada kızartalım, bol yumurtalı olduğu için puf puf olacaktır.

Ardından başka bir tavada kıymamızı kendi suyunu çekene kadar kavuralım ve ince kıyılmış soğanı da ilave ederek kavurmaya devam edelim. Daha sonra ince kıyılmış maydanoz ve diğer baharatları da ekleyerek tavayı ocaktan alalım.

Yufkaların sığacağı genişçe bir tavada suyu ve tuzu kaynatalım, kaynayan suya kızarmış olan yufkayı koyalım ve suda 1 dakika boyunca haşlayıp servis tabağına alalım.

Üzerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harçtan yayalım, bu işlemi tüm yufkalar ve harç bitene kadar üst üste koyarak yapalım. (Genelde 3-4 yufkadan yapılan 5-6 kişiye yeter.)

En üstüne hazırladığımız yoğurdu dökelim ve üzerine kırmızı biberli tereyağlı sos yapıp dökelim. Ve dilimleyerek servis edelim.

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