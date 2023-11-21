İşte herkesin merak ettiği lahanalı ve kuru fasulyeli kış çorbası tarifi…

6-8 kişilik

1/4 orta boy lahana (250 gram)

1 su bardağı haşlanmış kurufasulye

3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet büyük boy soğan 2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı mısır unu 7.5 u bardağı sebze

Suyu

Yarım su bardağı dondurulmuş taze bezelye 2 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tuz

SERVİS İÇİN:

Kıyılmış maydanoz veya pesto sos

Tencereye zeytinyağı koyup soğan ve sarımsakları kavurun. Üzerine mısır unu ekleyip 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuz ve sebze suyunu ilave edip iyice karıştırın. Bezelye ve fasulyeyi tencereye atıp 15 dakika kısık ateşte pişirin. Lahanayı ince ince doğrayıp defne yaprağıyla birlikte tencereye ilave edin. 15 dakika daha kısık ateşte pişirin. Servis yaparken isteğe bağlı olarak maydanoz veya pesto sosla süsleyebilirsiniz.

SEBZE SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Ev yapımı sebze suyu, yemeklerinize hem lezzet hem de zenginlik katar. Sebze suyu hazırlamak için 10 su bardağı suyun içine 1 adet soyulmuş bütün soğan, 2 adet büyük parçalara bölünmüş pırasa ve küçük küçük doğranmış yarım kereviz, 3 dal kereviz yaprağı, 2 adet küçük doğranmış havuç, 3 adet defne yaprağı, bir avuç maydanoz, 3-4 dal taze kekik, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyun. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve 1 saat boyunca pişirin. Süzün ve suyunu istediğiniz tarifte kullanın.