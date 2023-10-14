Patlangıç otu nezleye iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan nezleye iyi gelen patlangıç otunun faydaları dikkat çekti.

NEZLE NEDİR?

Nezle olarak da adlandırılan soğuk algınlığı; en yaygın virüsü rinovirüs olan ve burun, boğaz, sinüs ve nefes borusunu etkilemekle birlikte kolayca bulaşabilen viral bir üst yolunum yolu enfeksiyonudur.

Yaygın bir enfeksiyon olarak görülen soğuk algınlığı çocuklarda daha fazla rastlanmakla birlikte yetişkinlerde de görülür.

NEZLE BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Burun akıntısı veya tıkanma

-Tekrarlayan hapşırma

-Boğazda ağrı veya kaşıntı

-Hafif ateş

-Öksürük

-Göz sulanması

-Vücut kırgınlığı

-Ses kısıklığı

-Kas veya vücut ağrıları

-Titreme ve üşüme

-İştah kesilmesi

-Nefes almada güçlük

-Kulak ağrısı

PATLANGIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Kuru çiçek ve kuru ya da yaş yapraklarının karışımından 2 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak kaynar suda 10 dakika süreyle demlendirilir. Böylece elde edilen çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin gövde kabukları kuru ya da taze yapraklarıyla karıştırılıp parçalanır. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılıp 10-15 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülerek elde edilen dekoksiyon, günde iki kez birer bardak olarak içilir. Cildi yumuşatıcı ve yara iyileştirici olarak dıştan uygulanır.