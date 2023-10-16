Zaferan otu iktidarsızlığa böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

CİNSEL İKTİDARSIZLIĞA BÖYLE İYİ GELİYOR

Zaferan otu; Cinsel isteği arttırarak iktidarsızlığa iyi geliyor.

İKTİDARSIZLIK NEDİR?

İktidarsızlık, erektil disfonksiyon veya impotans; erkeklerde sertleşmenin cinsel birleşmeye izin verecek şekilde sağlanamaması veya ereksiyonun yeterince korunamaması durumudur.

Erektil disfonksiyon erkeklerde yaşamın bir bölümünde nadiren gelişebilen ve sık görülen bir problemdir.

ZAFERAN OTU NASIL KULLANILIR?

Fazla miktarda kullanılmamalıdır. Hamilelerin de kesinlikle kullanmaması gerekir.

Bu ot, kullanım amaçları da oldukça önemlidir. Bitkinin ne yönde kullanıldığı, nelere fayda sağlaması için tüketildiği mutlaka bilinmelidir. Bilinçli kullanılmadığı müddetçe yarar görmek bir hayli zorlaşacaktır.

Pahalı bir bitkidir. Bu nedenle çok tüketimi mali açıdan zarar verir. Ancak ondan önemlisi fazla tüketimi zehirleyici etki yaratabilir. Bu otu tüketirken uzmanları bilgilendirmek gerekir. Yemeklerde bir tutamdan daha fazla kullanılmamalıdır. Çayı yapılacaksa, suyun kaynatılması, bu otun da az ölçülerde eklenip demlenmesini beklemek gerekecektir. Tüketiminde çok dikkatli olunmalıdır.