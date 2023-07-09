Patronların el vermediği vatandaşa Ebru Yaşar'dan destek

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasında ekran önünde vadettikleri bağışları yapmayan iş insanlarının yanı sıra yardım elini sessizce uzatan sanatçılar da vardı. Bunlardan biri de ünlü sanatçı Ebru Yaşar'dı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre sanatçı, enkaz altında kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu kare ile simge olan Mesut Hançer'e evini dayayıp döşeyip teslim etti. Deprem bölgesine üç tır yardım gönderdi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan ve “bir süredir ‘deprem yüzsüzü’ iş insanlarının peşindeyiz “vurgusu yapılan haberde "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında vadettikleri bağışları ödemeyen "iş insanlarının" ifşa edilmesi çağrısı yaptıkları hatırlatılırken bir yandan da söz verdikleri bağışları yapan iş insanlarının dekontlarını yayınlayarak, "sözünün eri" patronların da kimler olduğunu ortaya koydukları ifade edildi.

SANATÇI EBRU YAŞAR'IN YARDIM ELİ

Tüm bunların yanı sıra, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında ekran önüne çıkmayan ama yaptığı bağışlarla öne çıkan sanatçılar, iş insanları da var.

Bunlardan biri de sanatçı Ebru Yaşar...

Ebru Yaşar, büyük deprem sonrası, felaket bölgesine 3 tır dolusu yardım göndermekle kalmamış, enkaz altında kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu kare ile simge haline gelen Mesut Hançer'e "ev alacağı" sözünü vermişti.

Ebru Yaşar, bu sözünü çok kısa bir süre sonra yerine getirdi. Ankara'da Mustafa Hançer'e dayalı döşeli ev teslim etti.

Sanatçı Ebru Yaşar'ın bu örnek davranışını "deprem yüzsüzü" patronlara tekrar anımsatarak söz verdikleri bağışları yapmaları gerektiği çağrısını tekrar yineliyoruz.

İşte bugüne kadar Patronlar Dünyası ile bağış dekontlarını paylaşan iş insanları ve şirketler :

Kibar Holding: 50 milyon lira

Tavuk Dünyası: 3 milyon lira

Orient Light International Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan: 48 milyon lira

Koton: 5 milyon lira

Met-Gün Holding: 20 milyon lira

İpekyol: 5 milyon lira

Limak Holding: 100 milyon lira

Trend Yol: 150 milyon lira

Polat Yağcı: 2 milyon lira

Birleşmiş Markalar Derneği: 7 milyon lira

Rezan Epözdemir: 3 milyon lira