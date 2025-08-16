Pavard'da Galatasaray'a dev rakip çıktı!

Yaz transfer döneminde kadrosunu sağ bek ve stoper oynayabilen bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Bu mevkiye net bir takviye yapmayı isteyen sarı-kırmızılılar; Wilfred Singo, Ainsley Maitland-Niles, Sacha Boey gibi isimlerle ilgilenmişti.

SON ADAY BENJAMIN PAVARD

Sarı-kırmızılıların bu mevkide ilgilendiği son isim ise Inter forması giyen Benjamin Pavard olmuştu. Fransız oyuncuyu yüksek maaşı sebebiyle elden çıkarmak isteyen Milano ekibi, transfer için 15-20 milyon euro bandında bir bonservis bedeli talep ediyor.

TRANSFERDE RAKİP ÇIKTI

Tutto Mercato'nun haberine göre; 29 yaşındaki oyuncunun tek talibi Galatasaray değil. Fransız oyuncunun eski takımı Lille ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda görmek isteyen Suudi ekibi NEOM SC, Pavard'ı takip eden takımlar arasında.

NEOM SC'nin Fransız oyuncuya yıllık maaş teklifinin 8 milyon euro olduğu ve Pavard'ın aldığı en cazip teklifin bu olduğu bildirildi.

