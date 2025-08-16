Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini yine Portekiz'de buldu! Bizzat Jose Mourinho devreye girdi

Fenerbahçe kanat transferinde çok gizli bir operasyon yürütüyor. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferinde teklifini birden revize etti ve 22.5 artı 2.5 milyon euro bonus teklifini değiştirerek, 18 milyon euro verebileceğini bildirdi.

Bu değişikliğin ardında Fenerbahçe'nin bir başka oyuncuyu transfer etme planı olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE GENY CATAMO İÇİN DEVREDE

Fenerbahçe'de daha önce Sporting Lizbon'da Geny Catamo konusunda somut bir gelişme olmuştu. Jose Mourinho, İstanbul'a davet edilen oyuncunun temsilcileri ile bir toplantı yapmıştı.

Portekizli teknik adamın, Catamo'nun transferini çok istiyor. Mozambik asıllı oyuncunun da Mourinho ile çalışmak istediği öğrenildi.

Mourinho gelişimini çok iyi bildiği 24 yaşındaki hücum oyuncusunun transferini ısrarla istiyor. Geçen sezon, ocak ayındaki ara transfer döneminde Liverpool'un da gündemine gelen Mozambik asıllı oyuncu kulüplerin anlaşamaması nedeniyle Premier Lig'de oynama hayalini gerçekleştiremedi.

