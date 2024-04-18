Paylaşılamayan kadın figüran çıktı. Her çocuğunun babası ünlü

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Paylaşılamayan kadın figüran çıktı. Her çocuğunun babası ünlü
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Oran'ın, 1980'li yıllarda çekilen İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Perihan Savaş'ın oynadığı filmlerde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Diğer kızının da babasının Uğur Dündar olduğu iddia edilmişti.

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu mahkeme kararıyla ıspatlanan Duygu Nebioğlu'nun Almanya'da yaşadığı belirtilen annesi Suphiye Orancı'nın 1980'li yıllarda filmlerde figüranlık olduğu ve birçok ünlü oyuncuyla aynı karelerde yer aldığı ortaya çıktı. Orancı'nın dört çocuğunu bıraktıktan sonra kayıplara karıştığı, Orancı'nın Almanya'ya gittiği ve ismini Sophia olarak değiştirdiği iddia edildi. Ayrıca iki çocuğunun daha olduğu belirtildi.

İBRAHİM TATLISES'LE AYNI FİLMDE OYNAMIŞ

Orancı'nın Türkiye'de olduğu yıllarda İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'la başrollerini paylaştığı 'Aşıksın' isimli filmde ve Seda Sayan ile oynadığı 'Yorgun' isimli filmlerde figüranlık yaptığı görüntüler paylaşılmaya başlandı.

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Yine Tatlıses'in Perihan Savaş ile oynadığı 'Yalan' ve Mine Çayıroğlu ile oynadığı 'Sarhoş' isimli filmlerde de Orancı'nın figüran olarak yer aldığı ortaya çıktı.

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"ORANCI DÜSSELDORF'A YAKIN KÜÇÜK BİR KASABADA YAŞIYOR"

Duygu Nebioğlu, Müge Anlı’nın programına katılıp kayıp annesinin bulunması için Anlı'dan yardım istedi. O sırada programa Almanya’dan bir izleyici bağlandı. Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşayan bir arkadaşı olan Merve Kutlay da Orancı'nın Düsseldorf'a yakın küçük bir kasabada yaşadığını açıkladı. "Türkiye'deki kızlarından hiç bahsetmedi. Burada iki kızı var kocası mühendis" dedi.

"KOCAM EVDE KONUŞAMAM"

İzleyici, soluğu Orancı'nın evinde alınca kapıyı açmayan ancak soruları diyafon aracılığıyla yanıtlayan Orancı "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" dedi.

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