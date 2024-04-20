Metin Akpınar, Uğur Dündar derken şimdi de Erol çıktı. Kim bu Erol?

Türkiye, ünlü oyuncu Metin Akpınar’a babalık davası açan Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’yı konuşuyor. Orancı’nın 4 kızını bırakıp Almanya’ya kaçtığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Orancı’nın diğer kızı Dilara Gülatan ise Uğur Dündar’ın kızı olduğunu iddia ederek babalık davası açmıştı.

Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı bulmak için ATV’de Müge Anlı’nın programına çıktı. Programda Orancı ile ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.

ŞİMDİ DE EROL ÇIKTI…

Dün Müge Anlı’nın programına bağlanan bir kadın, Orancı’nın bir de oğlu olduğunu öne sürdü

Suphiye Orancı’nın çocukluk arkadaşı olduğunu belirten bir kadın “Ben Suphiye’nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye asil, güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı. Doğru düzgün bir aile yaşantısı yoktu, ona sahip çıkan yoktu. Erol mahallenin delikanlısıydı, onunla çıktıklarını söylemişti. Ondan bir çocuğu olduğunu duyduk. Çocuğu sonra Erol’un annesine bırakmış. Doğan bebek erkekti. Olay sonrası Erol’un ailesi mahalleden taşındı” şeklinde konuştu.

“HEP ÜNLÜLERLE BİRLİKTEYDİ”

Suphiye Orancı’nın arkadaşı olduğunu iddia eden Zeynep isimli bir kadın da canlı yayına bağlanarak ünlü bir Yeşilçam oyuncusunun Suphiye için doğum günü partisi yaptığını anlattı. Suphiye’nin genelde Etiler’de takıldığını belirten kadın şunları söyledi:

“Annesinden çok yakınan bir insandı. Bana ikizlerinin Metin Akpınar’dan olduğunu söylemişti. Çok klas bir kadındı, Etiler’de takılırdı. Ünlü bir Yeşilçam oyuncusu ona bir mekânda doğum günü partisi yapmıştı. Annesinin yüzünden ünlü isimlerle çıktığını söylemişti. O doğum günü yapan kişi yüzünden hapse girmiş. Konu hırsızlık diye biliyorum. Birlikte olduğu kişinin parasını çalmış. Parasını çaldığı kişi de o Yeşilçam oyuncusuydu. Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil, şarkıcı. Suphiye hep ünlülerle, iş adamlarıyla birlikteydi.”