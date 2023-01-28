Prensipte anlaşmaya vardı. Pedro Porro Ada yolcusu

Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'un sağ beki Pedro Porro, İngiltere Premier Ligi takımlarından Tottenham ile anlaştığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham'ın Pedro Porro için Sporting Lizbon ile sözlü anlaşmaya vardığını ve 24 saat içinde oyuncunun Londra'ya gideceğini yazdı.

BU SEZON YILDIZI PARLADI

Bu sezon Portekiz Ligi ve diğer kulvarlarda çıktığı 25 maçta 3 gol ve 10 asistlik performans gösteren Pedro Porro, diğer Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelmişti.