30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Pele Fenerbahçe'ye de gol attı

Dünya futbolunun efsane ismi Pele hayatını kaybetti. Pele, takımı Santos'la İstanbul'a da gelmiş, Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 08:02
Takip Et

Pele Fenerbahçe'ye karşı da oynadı

Pele Fenerbahçe'ye de gol attı
+
Aa
-

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından olarak gösterilen Pele, takımı Santos'la birlikte 1972 yılında Türkiye'ye de gelmiş, Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.

3 Mayıs 1972'de İnönü Stadı'nda 44 bin seyircinin izlediği maçı Santos 6-1 kazanmıştı.

Golleri Aleindo, Pele, Edu, Cladaoldo, Alcino, Ramos atarken, Fenerbahçe'nin tek golü Canan Açıkgöz'den gelmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
2
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
3
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
4
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım
5
﻿Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım
﻿Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Ödemeler hesaplara yattı. Bakan Yanık açıkladı. 3 milyon vatandaş yararlanıyor
7
﻿Ödemeler hesaplara yattı. Bakan Yanık açıkladı. 3 milyon vatandaş yararlanıyor
﻿Ödemeler hesaplara yattı. Bakan Yanık açıkladı. 3 milyon vatandaş yararlanıyor
﻿ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak
﻿ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak
﻿ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 din görevlisi alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 din görevlisi alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 din görevlisi alacak
﻿Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı
﻿Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı
﻿Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı
﻿Bolsonaro imzaladı. Brezilya'da Pele için 3 günlük yas kararı
﻿Bolsonaro imzaladı. Brezilya'da Pele için 3 günlük yas kararı
﻿Bolsonaro imzaladı. Brezilya'da Pele için 3 günlük yas kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.