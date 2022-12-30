Pele Fenerbahçe'ye de gol attı

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından olarak gösterilen Pele, takımı Santos'la birlikte 1972 yılında Türkiye'ye de gelmiş, Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.
3 Mayıs 1972'de İnönü Stadı'nda 44 bin seyircinin izlediği maçı Santos 6-1 kazanmıştı.
Golleri Aleindo, Pele, Edu, Cladaoldo, Alcino, Ramos atarken, Fenerbahçe'nin tek golü Canan Açıkgöz'den gelmişti.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.