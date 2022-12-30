Futbol mabedleri Pele için yasta. Sabahlara kadar ışıkları sönmedi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa heykeli ulusal bayrağın sarı ve altın rengiyle süslenirken, 1950 ve 2014 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapan Maracana futbol stadyumu altın ışıklarla aydınlatıldı.

Londra, İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nun kemeri de Brezilya renkleriyle ışıklandırıldı ve Brezilya ile İngiltere arasındaki 1970 Dünya Kupası maçının ardından Pele ve Bobby Moore'un formalarını değiştirirken çekilmiş ünlü fotoğrafını sergiledi.

New York City'deki Times Meydanı'nda elektrikli bir şerit Pele'nin ölüm haberini yayınlarken, sokak sanatçıları üç kez Dünya Kupası kazananın çizimlerini tasarladı ve Luque, Paraguay'daki Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun (Conmebol) genel merkezi Pele'nin görüntülerini yansıttı.