Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen baba itirafı

2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen Kavak Yelleri isimli dizide Aslı karakterine hayat veren Pelin Karahan TRT 2'de ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

İş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Anneliğin bambaşka duygular yaşattığını söyleyen oyuncu, "Anne olunca daha da anladım ki bu, başka bir his. Anne olduktan sonra anne rolü oynamak bile bambaşka. Acıma, üzülme, kalbinin çarpması hepsi çok daha etkili hissediliyor. Mesela annem benim her şeyim. O olmasa ne yapardım bilmiyorum. Anne ve kızından ziyade abla kardeş gibiyiz. Beni prenses gibi büyüttüler, ben de onları yüzüstü bırakmadım" dedi.

"TÜRKİYE'DE BABASIZ BÜYÜMEK ZOR"

Türkiye’de babasız büyümenin zorluklarından bahseden Karahan, "Türkiye’de babasız büyümek zor. Ben kendi kendime bir kalkan oluşturdum. Hayata karşı hep bir mesafem oldu. Bu mesafenin bazen eksilerinden çok artılarını da görmeye başladım" şeklinde konuştu.

"PARA ÇOK TATLI GELDİ"

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan Pelin Karahan, "Üniversitede oyunculuk ya da başka bir bölüm hayal etmiyordum. Benim için o zaman önemli olan bir an evvel mezun olup para kazanmaktı. Hatta 'Ben asla İstanbul'a gitmeyeceğim' diyordum. Oyunculuk aklımda yoktu. Çevremdekilerin baskısıyla ve ekstra para kazanmak için ajansa kaydoldum. İlk reklam filminde kazandığım para çok tatlı geldi" ifadelerini kullandı.

"HALA BANA ASLI DİYORLAR"

'Aslı Zeybek' karakterine hayat verdiği Kavak Yelleri dizisinin kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getiren 39 yaşındaki oyuncu, "Kavak Yelleri’nde çok çalıştım ve piştim. Her şeyi öğrendim. Doğru kanal, doğru cast ve yönetmen benim için büyük bir şanstı. Bana hâlâ 'Aslı' diyorlar, ben de dönüp bakıyorum" açıklamasını yaptı.