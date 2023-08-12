Pelin Karahan'ın sırrı ortaya çıktı. 1,5 ayda 8 kilo vermişti

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Karahan 1,5 ayda 8 kilo verdi. Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakterini canlandırarak adını duyuran Pelin Karahan'ın zayıflığı takipçilerinden eleştiri de aldı.

Pelin Karahan gelen yorumlardan sıkılıp "'Yemiyor musun?' diyenlere" notuyla makarna yediği anları paylaştı.

ZAYIFLAMA SIRRI

Pelin Karahan, hayatında sporun daima yeri olduğunu ve özellikle beslenme sistemine dikkat ettiğini söylemişti. 2 çocuk annesi oyuncu fit bir bedene sahip olmasının en önemli sırrının beslenme ve spordan geçtiğini hayranlarına anlatmıştı.

Karahan ketojenik diyet yaptığını da söylemişti.