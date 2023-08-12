Pelin Karahan'ın sırrı ortaya çıktı. 1,5 ayda 8 kilo vermişti

Kavak Yelleri dizisindeki 'Aslı' rolüyle geniş kitlelerce tanınan Pelin Karahan, makarna yediği anları paylaştı. Ünlü oyuncunun nasıl zayıfladığı da ortaya çıktı.

Pelin Karahan'ın sırrı ortaya çıktı. 1,5 ayda 8 kilo vermişti

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Karahan 1,5 ayda 8 kilo verdi. Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakterini canlandırarak adını duyuran Pelin Karahan'ın zayıflığı takipçilerinden eleştiri de aldı.

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Pelin Karahan gelen yorumlardan sıkılıp "'Yemiyor musun?' diyenlere" notuyla makarna yediği anları paylaştı.

ZAYIFLAMA SIRRI

Pelin Karahan, hayatında sporun daima yeri olduğunu ve özellikle beslenme sistemine dikkat ettiğini söylemişti. 2 çocuk annesi oyuncu fit bir bedene sahip olmasının en önemli sırrının beslenme ve spordan geçtiğini hayranlarına anlatmıştı.

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Karahan ketojenik diyet yaptığını da söylemişti.

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