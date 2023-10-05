Pelin Karahan'ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morluklar merak edildi

Bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisinde 'Aslı' karakterine hayat veren oyuncu Pelin Karahan son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almıştı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa yüzündeki değişimle dikkat çekti. Geçtiğimiz gün Kenan Doğulu konserinde görüntülenen ünlü oyuncunun yüzündeki morluklar merak edildi.

GazeteMagazin'in haberine göre; ünlü oyuncu yüzündeki morlukların sebebini yaptırdığı vitamin iğnelerinden kaynaklı olduğu söyledi.

