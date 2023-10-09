Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütünün taciz atışına maruz kalan ve hastanede şehit olan İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke için taziye mesajı yayımladı.

KAYNAK: İHA
Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

MSB, şehidin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve millete başsağlığı ve sabır diledi.

Taciz atışı sonucu yaralandı

Olay, 9 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgesinde görevli olan İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralandı. Yaralı asker, derhal hastaneye sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. MSB, şehidin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve millete başsağlığı ve sabır diledi. MSB,

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ifadelerini kullandı.

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