Şehit Emre Sevinç'in son görüntüsünde zeybek oynadığı anlar yürekleri dağladı. Vatan size minnettar

Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda Mehmet Sevinç ve Zeynep Sevinç'in oğulları, 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu.

Yunus ve Kezban adında iki kardeşi bulunan Emre Sevinç'in merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık sokaktaki ailesine acı haber verildi.

Şehitin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, evine de Türk bayrağı asıldı. Ambulansın hazır beklediği evde, dualar edildi. Şehitten geriye ise operasyon öncesi yürek burkan son görüntüleri kaldı.

Şehitin zeybek oynadığı anlar yürekleri dağladı.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından yakında bulunan evlerine getirildi. Yeniden helallik alınması sırasında şehidin ailesi ve nişanlısı, giydikleri askeri üniformayla tabuta sarıldı.

Şehidin cenazesi, köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

KANI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."