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Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin taciz ateşi sonucu Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu açıklandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:10
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Pençe Kilit operasyonunda Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu

Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin taciz ateşi sonucu Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olmuştur" denildi. 

Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın şehadet haberi, Osmaniye’deki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak (28) şehit düştü. Şehit Sinan İnak’ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde yaşayan anne Hüsne ile baba Ökkeş İnak’a verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın Emine İnak ile evli olduğu öğrenildi.

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Ben okurken icim gidiyor akp mhp nin umrunda deyil
17.11.2022 15:42
Mhp nin turk ibaresi kaldirilsin andimizin kaldirilsina desdek verdigi ortamda ahmet turku hapisten cikaran bahceli bu sehit vermemizden hic rahatsizlik duymuyor olmasi migde bulandirici  
 
FARK VAR
17.11.2022 15:17
Allah rahmet eylesin. Resimde yıllanmış Nato G3 Piyade dipçiği. Yerli, Milli "Mehmetçik" ürettik. Her nefere verin artık. G3 A4,A3 ler çok eskidi.  
 
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