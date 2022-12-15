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Yaralı üsteğmen hastanede şehit oldu. Açın artık GATA'yı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 13:41
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

Yaralı üsteğmen hastanede şehit oldu. Açın artık GATA'yı
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Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 5 Aralık'ta yaralanıp, getirildiği Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Üsteğmen Yavuz'un cenazesi, Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Hulusi Akar da şehit Yavuz için taziye mesajı paylaşarak, "Kahraman silah arkadaşımız 15 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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Oğuzhan
15.12.2022 14:31
Koskoca TC TSK hastanesi yok , vardı yok oldu. suç susan dilsiz halkta.  
 
Misafir
15.12.2022 13:54
Herzaman olduğu gibi, "dediğim dedik" tutumu yüzünden canlar gidiyor.. Çok üzücü , gerçekten..  
 
Yanlış güzel sözlerle örtülür mü???
15.12.2022 13:43
Laflar güzel güzel, icraat yokmu yok.  
 
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