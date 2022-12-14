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Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli emniyete getirildi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verildi. Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 23:31
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Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli emniyete getirildi

Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli emniyete getirildi
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(DHA) - Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili arama çalışmaları sürüyor.

 

 

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