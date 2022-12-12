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  • İsmailağa'da 6 yaşındaki çocukla evlenen Kadir İstekli'nin görüntüleri ortaya çıktı

İsmailağa'da 6 yaşındaki çocukla evlenen Kadir İstekli'nin görüntüleri ortaya çıktı

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanının kızı ile 6 yaşındayken evlenen ve yıllarca cinsel istismar uygulayan Kadir İstekli’nin vaaz verirken görüntüleri ortaya çıktı. Tarikat dünyasındaki ismi “Abdülkadir” olan keskin, Yusuf Ziya Gümüşel’in hem ‘damadı’ hem de ‘varisi’ olduğu öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz, İstekli’nin tarikatta sıradan bir mürit olmadığını söyledi.  

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:34
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İsmailağa'da 6 yaşındaki çocukla evlenen Kadir İstekli'nin görüntüleri ortaya çıktı

İsmailağa'da 6 yaşındaki çocukla evlenen Kadir İstekli'nin görüntüleri ortaya çıktı
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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirdiğinin ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı skandal istismar olayının mahkemeye intikal ettiğini duyurarak davaya müdahil olduklarını belirtti.

SES KAYITLARI SANIKLARA SORULACAK
Savcılığa verdiği ifadesinde H.K.G., 6 yaşındayken ailesi tarafından Kadir İstekli ile evlendirildiğini ve yıllarca cinsel istismara uğradığını anlattı. Kadir İstekli ve H.K.G.'nin ailesi söz konusu iddiaları reddederken, ses kayıtları resmi bilirkişi tarafından incelendi ve deşifre yapıldı. Bu ses kayıtları delil olarak dosyaya girdi. Dava sürecinde bu ses kayıtları tek tek sanıklara sorulacak. İlk dava 22 Mayıs 2022'de görülecek.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! "TARİKAT DÜNYASINDA İSMİ ABDÜLKADİR"
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu cinsel istismar olayının baş kahramanlarından biri olan Kadir İstekli'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk Tv'deki programda, İstekli'nin görüntülerini yayımladı.

Kadir İstekli'nin tarikatta 'Abdülkadir' olarak tanındığını belirten Saymaz, "Kadir istekli diyen bu kişinin tarikat dünyasında kullandığı isim Abdülkadir" dedi.

"ŞEYHİN HEM DAMADI HEM DE VELİAHTI"
İstekli'nin söz konusu tarikatta sıradan bir mürid olmadığını söyleyen Saymaz, "Abdülkadir İstekli, Hiranur Vakfının yakın zamana kadar başkanıydı. Hem şeyhin damadı hem de veliahtı! O olmadığı zaman Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde vaaz veren de o." diye konuştu.

VAAZDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Ortaya çıkan görüntülerde, Kadir İstekli'nin Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde vaaz verdiği anlar yer alırken, İstekli'nin kullandığı ifadeler dikkat çekti.

İstekli, verdiği vaazda şunları söylüyor:

"İman şart. Allahutaala bizi imanlı olarak yarattı, imanlı olarak yaşatıyor. İnşallah son nefesimizde de imanımızı muhafaza ederek kendisine kavuşmayı Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah."

"Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada müfessir hazretleri yorumluyor: O büyük günahlarından da hafifletilme olunur buyuruyor."

Öte yandan İstekli'nin farklı ortamlarda ve zamanlarda sohbetlerde de vaaz verdiği görüldü.

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ZABANİ VAAZ VERECEKMİ ? ZEBANİ HAYATINA KALDIGI YERDEN DEVAMMI EDECEK .
12.12.2022 16:44
PEKI HALA BU İGRENÇ LİKOERDENNSONRADA VAAZ VERMEYE DEVAM EDİP CEMAAT VELIHATI OLARAK GÖREVLERİ DEVAMMI EDECEK  
 
Benhur
12.12.2022 16:18
6 yaş!!!! ne demek 6 yaş biliyor musunuz? etrafınızda 6 yaşındaki çocuklara bakın ve anlayın yaşanan vahşeti  
 
Ateş oğlu 12.12.2022
12.12.2022 16:10
Kadir .....kadir Yazacak bir şey bulamıyorum ama bir sorum.varbu yüce dinimiz dünyada yaşansın diyemi gönderildi yoksa ahirette mi bunda menfaat yok bilesin  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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